В октябре в «Лизу Алерт» поступило 334 заявки на поиск пропавших в Петербурге и Ленобласти

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

В октябре в «Лиза Алерт» поступило 334 сообщения о пропавших — это на 35 заявок больше, чем в прошлом году. При этом лесных поисков было вдвое меньше, чем в сентябре.

«Но каждый из них сложнее и страшнее. Потому что рано темнеет, потому что температура воздуха ночью ниже нуля, потому что клюква – это всегда опасное болото…», — говорится в сообщении.