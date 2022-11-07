В октябре в «Лизу Алерт» поступило 334 заявки на поиск пропавших в Петербурге и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

В октябре в «Лиза Алерт» поступило 334 сообщения о пропавших — это на 35 заявок больше, чем в прошлом году. При этом лесных поисков было вдвое меньше, чем в сентябре.

«Но каждый из них сложнее и страшнее. Потому что рано темнеет, потому что температура воздуха ночью ниже нуля, потому что клюква – это всегда опасное болото…», — говорится в сообщении.
O1Ii_xyR3Y4-2
Фото: Лиза Алерт
Вам будет интересно
В «Лиза Алерт» рассказали, что делать потерявшемуся в лесу
Петербургский отряд «Лиза Алерт» рассказал о заблудившейся в чаще Всеволожского района 72-летней Наталье Владленовне. Женщина часто ходит в лес, знает...
03.11.2022 136
Автор