В Мурино на стройке погиб рабочий, упав в шахту лифта

Трагедия произошла на стройплощадке ЖК «Лампо» во Всеволожском районе Ленобласти.
Тело нашли в шахте лифта, на уровне четвертого этажа. По предварительной версии, погибший упал с высоты. Известно, что рабочему было 26 лет. Он приехал в Россию из Таджикистана в феврале нынешнего года.
Следком Ленобласти выясняет обстоятельства произошедшего.
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К слову, ЖК «Лампо» — это проблемный объект, сейчас его достраивают на средства из Фонда помощи обманутым дольщикам.