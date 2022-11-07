В Ленобласть придет небольшое потепление, но дожди останутся

Во вторник, 8 ноября, жителей Ленобласти ждет облаянная погода.
Ночью в большинстве районов региона пройдет небольшой дождь, местами умеренный. День будет также дождливым, местами ожидается небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°C, днем +4…+9°C.
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02.11.2022 345