В «Ростехе» рассказали, когда могут восстановиться отношения России и Запада

Около 20-30 лет может потребоваться, чтобы восстановить отношения России с Западом. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил исполнительный директор государственной корпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

По его словам, рано или поздно западная сторона изменит отношение к Москве в лучшую сторону.

Евтушенко уточнил, что в настоящее время в стране активно развивается импортозамещение, однако по некоторым позициям достигнуть полной технологической независимости невозможно.

РИА Новости. — На 100 процентов локализованный продукт будет очень дорогим, это ударит по экономике. Это касается не только России, но и других стран, — отметил глава корпорации, слова которого приводит