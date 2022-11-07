Разрозненных диспетчерских служб в ЖКХ Ленобласти объединят в одну

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение начать работу над объединением диспетчерских служб в ЖКХ в единую систему

«Если новая диспетчерская служба покажет свою эффективность и сможет объединить информацию не только управляющих компаний, а и энергетиков, системы «Безопасный город», сведения об уборке улиц и территорий, то после изучения результатов в Ленобласти может заработать «Единое окно» в сфере ЖКХ», — отметил Александр Дрозденко.

Собранные в одном месте данные позволят органам исполнительной и муниципальной власти проанализировать состояние сферы ЖКХ и принять правильные управленческие решения. Тестирование системы пройдет в Гатчинском и Всеволожском районах при участие 10-15 УК, в управлении которых находится более тысячи многоквартирных домов.

Напомним, куда звонить, если возникли аварийные ситуации в быту:

— Газовая служба. Телефон: 04 (со стационарных), 104 (с мобильных устройств).

— Единая дежурная диспетчерская служба Ленинградской области: 8(812)456-11-88;

— Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области». Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (812) 409-00-01. Горячая линия (контакт-центр): 8 (812) 409-00-02.

— ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания». Горячая линия: 8-800-550-47-48. Центральный аппарат: +7 (812) 334 47 47

— ПАО “Ленэнерго”. Телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8 (800) 700-14-71.

— Дежурно-диспетчерская служба Ленобласти по вопросам ТЭК и ЖКХ. Телефон: 8 (812) 308-00-11.