Разрозненных диспетчерских служб в ЖКХ Ленобласти объединят в одну

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение начать работу над объединением диспетчерских служб в ЖКХ в единую систему
Собранные в одном месте данные позволят органам исполнительной и муниципальной власти проанализировать состояние сферы ЖКХ и принять правильные управленческие решения. Тестирование системы пройдет в Гатчинском и Всеволожском районах при участие 10-15 УК, в управлении которых находится более тысячи многоквартирных домов.
Напомним, куда звонить, если возникли аварийные ситуации в быту:
— Газовая служба. Телефон: 04 (со стационарных), 104 (с мобильных устройств).
— Единая дежурная диспетчерская служба Ленинградской области: 8(812)456-11-88;
— Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области». Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (812) 409-00-01. Горячая линия (контакт-центр): 8 (812) 409-00-02.
— ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания». Горячая линия: 8-800-550-47-48. Центральный аппарат: +7 (812) 334 47 47
— ПАО “Ленэнерго”. Телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8 (800) 700-14-71.
— Дежурно-диспетчерская служба Ленобласти по вопросам ТЭК и ЖКХ. Телефон: 8 (812) 308-00-11.