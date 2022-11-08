На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 ноября

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 ноября
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 73-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером;
  • км 25,46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 10-16 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой;
  • км 667, км 10 г. Тосно ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;
  • км 654 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-5, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):

  • км 51-53 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

  • км 35-36 ограничение скорости движения в направлении г. Пскова с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 142+540 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, замена СБО;
  • подъезд №1 к г. Луга ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, замена СБО.
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