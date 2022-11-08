На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 73-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером;
- км 25,46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 10-16 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой;
- км 667, км 10 г. Тосно ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;
- км 654 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-5, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-78 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 20:00, установка сигнальных вех;
- км 37-78 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 51-53 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 35-36 ограничение скорости движения в направлении г. Пскова с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
- км 142+540 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, замена СБО;
- подъезд №1 к г. Луга ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, замена СБО.