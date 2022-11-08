Человеку перелили искусственную кровь впервые в истории

Британские ученые впервые в истории перелили человеку искусственную кровь. Выращенные в лаборатории эритроциты получили два здоровых добровольца.

Эритроциты вырастили из образцов крови людей из базы доноров Национальной службы здравоохранения Великобритании. В отличие от обычных, все искусственные эритроциты молодые, а в настоящей донорской крови есть клетки разного возраста. Их можно переливать пациентам с заболеваниями крови и редкими группами.

«Надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше обычных донорских. Если наше испытание, первое подобное в мире, пройдет успешно, пациентам, которые сейчас нуждаются в регулярных длительных переливаниях крови, в будущем потребуется меньше таких процедур», – сообщил автор работы Седрик Гиверт