Bloomberg: власти США негласно призывают американские банки вести дела с компаниями из России

Как сообщает Bloomberg, Министерство финансов и Госдепартамент США негласно убеждают крупные американские банки, например, JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать с некоторыми российскими компаниями.

По данным издания, представители Минфина и Госдепа призывают кредитные организации продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для стратегически важных компаний из России. Среди них «Газпром», «Уралкалий» и «Фосагро».

Ранее JPMorgan и Сitibank объявили о планах по сворачиванию деловой активности на территории России.