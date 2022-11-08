В Минобороны ответили на вопросы о денежном довольствии и другим выплатам мобилизованным

Автор: Сергей Агутин
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Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тыс. рублей. Срочникам и мобилизованным, которые заключили контракт о прохождении военной службы, начислят единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. Выплата будет производиться после заключения контракта о прохождении военной службы.

Денежное довольствие призванным по частичной мобилизации будет начисляться с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Основная часть выплат мобилизованным гражданам – 158 тыс. руб. из 195 тыс. рублей – не будет подлежать обложению подоходным налогом в 13%.

Денежное довольствие российского военнослужащего может быть перечислено его родственникам при условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты. Денежное довольствие мобилизованных будет зависеть от воинского звания и должности.

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08.11.2022 95
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