В Думе объяснили раздачу повесток после завершения частичной мобилизации

Как сообщает РБК, в ряде регионов, в частности, 7 ноября в Москве, пользователи соцсетей делились фотографиями повесток из военкоматов. При этом официально об окончании мобилизации было объявлено еще 28 октября.

По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, повестки продолжают приходить после окончания частичной мобилизации, потому что военкоматам нужно обновить базы данных. Кроме того, 1 ноября в России начался призыв на срочную службу.

«Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять», – заявил Андрей Картаполов.

Депутат напомнил, что в военкомат нужно сообщать, например, о рождении детей и переездах. По его мнению, повестки раздают для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, сообщил о себе сведения и ушел домой.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании Владимиру Путину. А 31 октября соответствующее заявление сделал представитель Минобороны. Отсутствие указа о завершении мобилизации Владимир Путин объяснил тем, что не обдумывал его необходимость, и пообещал посоветоваться с юристами. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что дополнительных документов не требуется.