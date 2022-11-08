Житель Мги забрал из кармана ключи от чужой иномарки и улетел в кювет

По информации ivbg.ru, 7 ноября задержан 27-летний житель поселка Мга. Это произошло после того, как Skoda Rapid съехал в кювет возле пятиэтажного дома на улице Железнодорожной. С места ДТП в больницу с травмами увезли 24-летнюю девушку.

Документов на машину водитель предъявить полиции не смог и, по предварительной информации, был нетрезв. По словам 62-летней хозяйки иномарки, ныне задержанный забрал ключи из куртки ее сына и уехал на автомобиле.

Заведено уголовное дело об угоне. Установлено, что 12 лет назад подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за кражу.