Не будут выплачивать новогодние премии 63% российских работодателей. Из тех, кто все же планирует поощрить сотрудников, большинство решило, что размер денежной выплаты будет зависеть от результатов.

Согласно результатам опроса, выплачивать новогодние премии собирается 37% работодателей. Из них 50% будет рассчитывать ее размер по результатам работы конкретного сотрудника.

Премии в размере 10% месячной зарплаты выплатят 20% работодателей. Еще 6% респондентов собираются выплатить премии в размере 20-30% от зарплаты, 5% – более 50% от зарплаты. Тринадцатую зарплату панируют 9% работодателей. И только 3% выплатят премию в размере двух окладов.

От выплаты новогодних премий отказалось 63% руководителей. Как отмечают аналитики «Работы.ру» и «СберПодбора», в 2021 году их доля составляла всего 35%.