Публикуем главное из выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Структурная трансформация российской экономики продлится не один год. При этом если в мире начнется кризис, это осложнит процесс трансформации;
◾️Банк России в настоящее время пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений;
◾️Кредитование физических лиц в РФ за 10 месяцев 2022 года, по предварительным данным, выросло на 6,7%, ипотека по итогам девяти месяцев показала рост на 12%;
◾️Портфель корпоративных кредитов российских банков за январь — октябрь 2022 года, по предварительным данным, показал рост на 9,9%;
◾️Банк России рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% годовых;
◾️Данные последних недель показывают, что динамика перетока средств граждан на счетах в наличные деньги приблизилась к сезонной норме после оттока средств населения из банковской системы на фоне роста геополитической напряженности;
◾️Необходимо делать все для создания условий ускоренной структурной перестройки экономики России;
◾️Банковская система не может и не должна быть основным источником «длинных» денег»;
◾️Банковская система России имеет потенциал для кредитования и запас прочности, несмотря на введенные санкции, в этой связи Банк России ожидает, что у кредитных организаций не возникнет проблем с выполнением программы кредитных каникул для мобилизованных граждан и членов их семей.
Данные представил ТАСС.