В Ленобласти рецидивист угнал чужое авто и попал на нем в ДТП

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Кировском районе Ленобласти накануне произошло ДТП. Виновником аварии оказался пьяный автоугонщик.

Как пишет полиция Петербурга в своем Телеграм-канале, накануне 27-летний мужчина угнал чужой автомобиль в поселке Мга. Однако далеко ему уехать не удалось — подвыпивший гонщик устроил аварию.

В полицию о пропаже  «Шкоды Рапид» сообщила 62-летняя женщина. Как оказалось, ключи от машины злоумышленник похитил у ее сына. Сейчас угонщик задержан. Ранее он уже был судим.

Вам будет интересно
В Ленобласти рецидивист угнал чужое авто и попал на нем в ДТП угон, Мга, Ленобласть
Неизвестные вывезли петербургского продюсера в лес и заставили копать себе могилу
Кинопродюсер Иван Архипов сумел сбежать от своих похитителей и сообщить в полицию. При этом в соцсетях режиссера появилась информация, что...
07.11.2022 430
Автор