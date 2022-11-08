В Ленобласти рецидивист угнал чужое авто и попал на нем в ДТП

В Кировском районе Ленобласти накануне произошло ДТП. Виновником аварии оказался пьяный автоугонщик.
Как пишет полиция Петербурга в своем Телеграм-канале, накануне 27-летний мужчина угнал чужой автомобиль в поселке Мга. Однако далеко ему уехать не удалось — подвыпивший гонщик устроил аварию.
В полицию о пропаже «Шкоды Рапид» сообщила 62-летняя женщина. Как оказалось, ключи от машины злоумышленник похитил у ее сына. Сейчас угонщик задержан. Ранее он уже был судим.
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07.11.2022 430