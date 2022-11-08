Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга

В связи с проведением Рождественской ярмарки на Манежной площади Петербурга вводятся ограничения движения транспорта.

Так, с 0:00 10 ноября до 23:59 23 января будет запрещено автомобилям останавливаться в проезде вдоль дома №4 по Дворцовой площади. Также с 0:00 13 декабря до 23:59 23 января закроют для движения транспорта Дворцовую площадь.

Напомним, ярмарку планируют открыть с 17 декабря. В этом году на ее проведение потратят более 100 млн рублей.