«Ведомости»: юрлицо Sony Pictures в России после смены названия будет инвестировать в кино

Теперь она будет называться «Контент-клуб».

Компания Sony Pictures Productions and Releases (юридическое лицо «Сони Пикчерс» в России) теперь носит название «Контент-клуб». Об этом пишут «Ведомости».

Сообщается, что компания намерена заняться производством кинофильмов. Гендиректором организации остался Антон Сиренко. Владелец фирмы также остался прежним – SPPR Holdings Russia, зарегистрированный в США, штат Делавэр.

Ребрендинг произведен в связи с переходом компании к местным руководителям. Совладельцами «Контент-клуба» являются сам Сиренко и некий неназванный партнер. О стоимости сделки также неизвестно.

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Сиренко заявил, что компания будет инвестировать в производство кино.