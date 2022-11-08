Дожди и до 10 градусов тепла — погода в Ленобласти на 9 ноября

В среду, 9 ноября, в Ленобласти будет облачно.
Ночью, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Днем дождь продолжит идти, местами небольшой. Ветер ночью западный 3-8 м/с, днем южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°C, днем +5…+10°C. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.
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07.11.2022 130