Турция начала оплачивать российский газ в рублях

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, в ходе ряда встреч было достигнуто соглашение об оплате российского газа в рублях.

В связи с этим Турции необходимо завершить некоторые технические работы. Но глава Минэнерго отметил, что торговля в рублях уже частично началась.

В сентябре Владимир Путин провел с встречу с Тайипом Эрдоганом и заявил о достижении договоренности по оплате Анкарой 25% поставок российского газа в рублях. После этого в октябре вице-премьер России Александр Новак сказал, что Россия и Турция перевели часть расчетов за поставки российского газа в рубли.