Спортивный объект в Высоцке был проинспектирован партийным десантом «Единой России»

Депутаты убедились, что практически все работы выполнены.

Депутаты Заксобрания Ленобласти от партии «Единая Россия» посетили спортивный объект в Высоцке.

Олег Петров, Михаил Макаров и Павел Коржавых решили лично проверить объект, который вызвал обеспокоенность у жителей города и руководства всех уровней.

Во время нахождения на объекте депутаты убедились, что благоустройство территории находится на финальной стадии. В декабре спортзал должен быть введен в строй.

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Отметим, что объект возводится в рамках народной программы партии «Единая Россия».