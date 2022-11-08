Спортивный объект в Высоцке был проинспектирован партийным десантом «Единой России»

Автор: Александр Селиванов
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Депутаты убедились, что практически все работы выполнены.

Спортивный объект в Высоцке был проинспектирован партийным десантом «Единой России» Проверки в России, Проверки в Ленобласти, проверки, Политика в России, Политика в Ленобласти, политика, Партия «Единая Россия», Высоцк
Спортивный объект в Высоцке был проинспектирован партийным десантом «Единой России» Проверки в России, Проверки в Ленобласти, проверки, Политика в России, Политика в Ленобласти, политика, Партия «Единая Россия», Высоцк

Депутаты Заксобрания Ленобласти от партии «Единая Россия» посетили спортивный объект в Высоцке.

Олег Петров, Михаил Макаров и Павел Коржавых решили лично проверить объект, который вызвал обеспокоенность у жителей города и руководства всех уровней.

Во время нахождения на объекте депутаты убедились, что благоустройство территории находится на финальной стадии. В декабре спортзал должен быть введен в строй.

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Отметим, что объект возводится в рамках народной программы партии «Единая Россия».

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