В Ломоносовском районе появился новый межпоселковый газопровод длиной 22 км

Компания «Газпром газораспределение Ленобласть» завершила строительство межпоселкового газопровода протяженностью 22 км для газификации ряда населенных пунктов в Ломоносовском районе.
Новый газопровод идет до деревень Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи и поселка Ропша в Ломоносовском районе. В некоторых населенных пунктах распределительные газопроводы уже построены, завершить их строительство планируют в 2023 году. Ввод газопровода создаст возможность для газификации более 250 домовладений.
Объект построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленобласти на 2021-2025 годы. Работы провела компания «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Жители этих населенных пунктов уже могут подавать заявки на догазификацию. Подать заявку можно:
- на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru;
- на сайте www.gazprom-lenobl.ru;
- по электронной почте [email protected];
- на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru;
- в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область»;
- на странице компании ВКонтакте;
- в МФМ Ленобласти.