В Ломоносовском районе появился новый межпоселковый газопровод длиной 22 км

Компания «Газпром газораспределение Ленобласть» завершила строительство межпоселкового газопровода протяженностью 22 км для газификации ряда населенных пунктов в Ломоносовском районе.

Новый газопровод идет до деревень Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи и поселка Ропша в Ломоносовском районе. В некоторых населенных пунктах распределительные газопроводы уже построены, завершить их строительство планируют в 2023 году. Ввод газопровода создаст возможность для газификации более 250 домовладений.

Объект построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленобласти на 2021-2025 годы. Работы провела компания «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Жители этих населенных пунктов уже могут подавать заявки на догазификацию. Подать заявку можно: