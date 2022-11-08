Александр Масляков вернулся в эфир Первого канала после болезни

Масляков снова стал ведущим КВН.
Александр Масляков вернется к своей роли ведущего шоу «Клуб веселых и находчивых». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.
В феврале в социальных сетях КВН опубликовали видео-обращение ведущего КВН Маслякова, где он сказал о том, что заболел коронавирусом и не появится на первых играх нового сезона.
Представитель Александра Маслякова-младшего сообщил, что на пост Маслякова поставят временных ведущих: Дмитрия Хрусталева, Дмитрия Нагиева, Валдиса Пельша, Юлия Гусмана, Андрея Бурковского. На летнем кубке КВН ведущим стал Пельш, но только на время.
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