Александр Масляков вернулся в эфир Первого канала после болезни

Автор: Александр Селиванов
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Масляков снова стал ведущим КВН.

Александр Масляков вернется к своей роли ведущего шоу «Клуб веселых и находчивых». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

В феврале в социальных сетях КВН опубликовали видео-обращение ведущего КВН Маслякова, где он сказал о том, что заболел коронавирусом и не появится на первых играх нового сезона.

Представитель Александра Маслякова-младшего сообщил, что на пост Маслякова поставят временных ведущих: Дмитрия Хрусталева, Дмитрия Нагиева, Валдиса Пельша, Юлия Гусмана, Андрея Бурковского. На летнем кубке КВН ведущим стал Пельш, но только на время.

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