Twitter заблокировал аккаунт Дэниела Рэдклиффа – звезды «Гарри Поттера». Он выдавал себя за другого

Социальная сеть Twitter согласно новым директивам бана пользователей, выдающих себя за других людей, заблокировала аккаунт Дэниела Рэдклиффа, получившего мировую известность благодаря съемкам в «Гарри Поттере».

Аккаунт был заблокирован 7 ноября после того, как актер продемонстрировал в нем образ героя фильма «Странный: История Эла Янковича». Он играет в нем главную роль. Нейросети Twitter не поняли контекст ситуации – что Рэдклифф использует социальные платформы для продвижения своей роли, в которой играет Янковича.

Это правило блокировки ввел новый владелец Twitter Илон Маск. Западные СМИ считают, причиной стало то, что несколько американских актеров, например, Сара Сильверман и Кэти Гриффи, выпустили в соцсети пародии на самого Маска.

Однако следует помнить, что еще на стадии заключения сделки предприниматель заявлял, что планирует сделать Twitter «самым достоверным источником информации в мире». Блокировки людей, выдающих себя за других, могут быть первыми шагами на этом пути, и алгоритмы будут совершенствоваться.