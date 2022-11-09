Стало известно, где на 9 ноября зафиксированы 27 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 27 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Зимитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Романовка (+1), Бугры (+2).
- Выборгский район: Выборг (+1), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Воскресенское (+1).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Ломоносовский район: Виллози (+1), Кемпелево (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Громово (+1).
- Тосненский район: Федоровское (+1).
Вам будет интересно
Даже если вы легли спать раньше полуночи, провели в кровати положенные 8 часов, то с утра все равно можете чувствовать...
23.03.2022 1665