Стало известно, где на 9 ноября зафиксированы 27 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 27 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Волосовский район: Зимитицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Романовка (+1), Бугры (+2).
  • Выборгский район: Выборг (+1), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1), Воскресенское (+1).
  • Киришский район: Кириши (+3).
  • Ломоносовский район: Виллози (+1), Кемпелево (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2).
  • Приозерский район: Приозерск (+2), Громово (+1).
  • Тосненский район: Федоровское (+1).
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23.03.2022 1665
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