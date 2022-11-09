Маткапитал на первого ребенка в 2023 году увеличится до 590 тысяч рублей

Президент России сообщил о росте материнского капитала.

На совещании о поддержке доходов семей с детьми Владимир Путин заявил об индексации материнского капитала. С 2023 года матери первого ребенка будут получать 589,6 тыс. рублей, второго – 779 тыс. рублей.

Таким образом, материнский капитал проиндексируют по итогам 2022 года на 12.4%.

По словам президента, программу поддержки семей планируется продлить до 2026 года.

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Пособия по инвалидности и выплаты ветеранам проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции.

Напомним, что материнский капитал впервые появился в России 1 января 2007 года в качестве меры стимулирования рождаемости в стране.