Маткапитал на первого ребенка в 2023 году увеличится до 590 тысяч рублей

Президент России сообщил о росте материнского капитала.
На совещании о поддержке доходов семей с детьми Владимир Путин заявил об индексации материнского капитала. С 2023 года матери первого ребенка будут получать 589,6 тыс. рублей, второго – 779 тыс. рублей.
Таким образом, материнский капитал проиндексируют по итогам 2022 года на 12.4%.
По словам президента, программу поддержки семей планируется продлить до 2026 года.
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20.09.2022 183
Пособия по инвалидности и выплаты ветеранам проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции.
Напомним, что материнский капитал впервые появился в России 1 января 2007 года в качестве меры стимулирования рождаемости в стране.