Российских туристов по ошибке отправили в турецкий город Мардин вместо Мадрида

Путешественники были удивлены, что попали не по назначению, город Мардин им очень понравился.

Российское туристическое агентство ошибочно отправило своих клиентов в турецкий Мардин вместо испанской столицы — Мадрида, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида по прибытии в аэропорт.

— Из России приходит запрос на поездку в Мадрид. Там агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул вместо Мадрида. Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день, — рассказал предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай.

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Несмотря на то, что путешественники были удивлены, что попали не по назначению, город Мардин им очень понравился. Туристы покинули город уже на следующий день, отправившись в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.