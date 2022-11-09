Спрос на загородные дома в Петербурге и Ленобласти упал на 43%

Спрос на загородном рынке Петербурга и Ленобласти снизился до объема продаж допандемийных лет.

Так, за июль-сентябрь было продано 1800 объектов, что на 43% меньше аналогичного периода 2021 год. Всего за девять месяцев куплены были 6,5 тысячи объектов, что на 28% меньше, чем годом ранее. Об этом рассказали в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость».

Эксперты считают, что увеличить спрос можно при развитии на загородном рынке ипотечных инструментов. Сейчас доля ипотеки в структуре сделок варьируется от 25 до 70-80 %.