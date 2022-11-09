Во втором корпусе ЖК «Северный вальс» запустили систему отопления

Объект был подключен ко всем внешним коммуникациям.

Как сообщил руководитель Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Денис Локоть, в настоящее время все необходимые документы по технологическому присоединению к сетям электро – водо – и теплоснабжения подписаны.

Он отметил, что строительные работы в ЖК «Северный вальс» подходят к завершению.

— А это значит, что еще на один долгострой в Ленинградской области станет меньше, — отметил Денис Локоть.

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Сегодня в среднем на объекте трудятся 50 рабочих, которые осуществляют монтаж розеток в квартирах, утепление и шпаклевку стен на лестничных площадках, монтаж вентиляционных решеток на кровле, окраска стен шагренью в МОП.