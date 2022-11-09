С момента запуска в 2020 году подписок СберПрайм и СберПрайм+ жители Северо-Запада воспользовались предложением 1,5 млн раз.

При этом почти половину подписок – 720 тысяч – подключили в 2022 году. Это в полтора раза больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Чаще других подписки Сбера оформляют в Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях.

Согласно недавно проведенному аналитическому исследованию подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России во втором полугодии 2022 года по наполняемости сервисами.

Также как сообщают в пресс — службе Сбера с 11 по 12 ноября 2022 года уже пятый раз Сбер проведёт акцию «Зеленый день», приуроченную к 181-му дню рождения Сбера.

С 10 ноября Сбер и компании партнеры начнут предлагать клиентам выгодные условия по своим продуктам, в том числе будут действовать специальные условия на вышеупомянутые подписки.