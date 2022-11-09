Парламентарии 47 региона утвердили свою половину Леноблизбиркома

Постановление о назначении членов Избирательной комиссии Ленинградской области нового состава принято 9 ноября на заседании ЗакС

Как напомнили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, пятилетний срок полномочий действующего Леноблизбиркома истекает 25 ноября.

В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленобласти» половина членов Леноблизбиркома назначается ЗакСобранием, другая половина — Губернатором на основе предложений политических партий, представительных органов муниципальных образований, предыдущего состава регионального избиркома и ЦИК России.

21 сентября областным парламентом было принято постановление № 443 «О предстоящем формировании и приеме предложений по кандидатурам в Избирательную комиссию Ленинградской области нового состава». Прием документов по кандидатурам осуществлялся в течение 30 дней с момента опубликования постановления.

«В ходе выдвижения в комиссию поступили документы по восьми кандидатурам, один человек позже отозвал свою кандидатуру. Все документы проверены и соответствуют установленным требованиям», — рассказал председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев.

По итогам голосования членами Избирательной комиссии Ленинградской области нового состава с правом решающего голоса назначены:

— Зайнуллин Тимур Тагирович — начальник отдела по работе с Ленинградской областью автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» (кандидатура предложена Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

— Замятин Фёдор Геннадьевич — исполнительный директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Государственный экспертный институт регионального законодательства» (кандидатура предложена Центральной избирательной комиссией Российской Федерации);

— Изюмова Юлия Сергеевна — руководитель отдела организации мероприятий Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (кандидатура предложена Ленинградским областным отделением политической партии КПРФ);

— Леонтьева Нина Алексеевна — председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области (кандидатура предложена Общественной организацией Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединения организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов»;

— Миронова Вероника Леонидовна — генеральный директор Акционерного общества «Юридическая фирма «Юрэнергосервис» (кандидатура предложена политической партией ЛДПР);

— Паршиков Сергей Анатольевич — секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области (кандидатура предложена генеральным советом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

— Сезоненко Сергей Владимирович — помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области (кандидатура предложена Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»).

Каждая из семи кандидатур была поддержана парламентариями в результате тайного голосования.