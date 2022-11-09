Парламентарии Ленобласти утвердили основные параметры бюджета на 2023 год в первом чтении

Сегодня, 9 ноября, депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, основные параметры региональной казны полностью удовлетворяют требованиям Бюджетного кодекса и выглядят следующим образом: доходы областного бюджета в 2023 году запланированы на уровне 171,3 млрд рублей, в 2024 – 177,7 млрд рублей, в 2025 – 160,5 млрд рублей; расходы в 2023 году составят 183 млрд рублей, в 2024 — 180 млрд рублей, в 2025 – 161,1 млрд рублей. Дефицит в 2023 году будет равен 11,7 млрд рублей (или 7,6% к уровню собственных доходов), с постепенным снижением в 2024-м до 2,4 млрд рублей, в 2025-м — до 596 млн рублей. Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и традиционно будут полностью заложены несколько позже или при первых корректировках бюджета в 2023 году.

В целом прогноз поступлений налоговых доходов в областной бюджет на 2023 год ожидается не ниже уровня текущего года – 153,1 млрд рублей. В основу расчета налога на прибыль организаций (главного источника поступлений в региональную казну) положен прогноз УФНС по Ленинградской области. Важным фактором является изменение федерального налогового законодательства в части прекращения с 1 января 2023 года деятельности консолидированных групп налогоплательщиков, что для Ленинградской области приведет к существенным потерям доходной части областного бюджета, поскольку КГН занимали около 40% в массе налога на прибыль организаций. Неопределенность доходных источников связана, в том числе, с ростом инфляции и введением механизма единого налогового платежа.

Несмотря на это, бюджет сохраняет свою социальную направленность, что хорошо видно в разрезе государственных программ. Так, на образование, социальную поддержку и здравоохранение выделяется суммарно 98,4 млрд рублей (при общем объеме расходов по госпрограммам 169,4 млрд рублей). Расходы на образование выросли до 42 млрд рублей и сейчас находятся на первой строчке среди всех госпрограмм, на социальную политику – до 29,6 млрд рублей (за последние 4 года выплаты из областного бюджета на меры соцподдержки увеличились на 49%, а их общее количество выросло с 88 до 104), на здравоохранение – до 26,8 млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров направления «Дороги» и «ЖКХ и ТЭК».

Серьезные ассигнования предусмотрены на реновацию школ и детских садов, завершение «переходящих» объектов и включение в программу капремонта новых. Расходы дорожного фонда составят почти 20 млрд рублей, основная их часть пойдет на строительство и реконструкцию дорог. При этом за счет федеральной поддержки предусмотрена реализация четырех инфраструктурных проектов, три из которых располагаются во Всеволожском районе.

Адресная инвестиционная программа на 2023 год включает 75 объектов дорожного хозяйства, здравоохранения, спорта, водоснабжения и водоотведения, культуры, образования и газоснабжения. На нее планируется потратить 17,7 млрд рублей. При этом на реновацию объектов социальной сферы пойдет 2,3 млрд рублей.

Продолжится государственная поддержка инициатив жителей по развитию территорий, реализация проектов по развитию общественной инфраструктуры (за счет средств депутатского фонда), формированию комфортной городской среды (победителями всероссийского конкурса стали Пикалёво, Подпорожье, Сосновый Бор и Шлиссельбург). Вместе с тем, сохраняются объемы финансирования местных бюджетов, размер дотаций, субсидий и субвенций муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

По окончании доклада депутаты задали первому заместителю председателя Правительства Ленинградской области — председателю комитета финансов Роману Маркову вопросы, касающиеся актуальных проблем и финансирования отдельных направлений.

В поддержку законопроекта высказались также все депутатские фракции, кроме КПРФ.

По предложению профильной комиссии законопроект принят в первом чтении (тридцатью семью голосами за и шестью — против).

Комментируя принятие бюджета-2023 в первом чтении, председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин («Единая Россия») отметил серьёзное обсуждение, которое прошел документ.

– Бюджет, безусловно, сбалансирован с учётом расходов на социальную сферу. Расходная часть бюджета утверждена в сумме 183 млрд рублей, из них 107 млрд составят расходы на социальную сферу. При этом бюджет открытый, каждый желающий может получить любую информацию, любую цифру по финансированию, как в рамках муниципального района, так и конкретно по каждому объекту. Хочу напомнить, что самые большие расходы у нас в предыдущие годы – это раздел «образование». Основной упор сделан на образование, социальную политику и здравоохранение. Но бояться больших расходов не надо, надо бояться маленьких доходов. Для их увеличения необходимо создавать соответствующий инвестиционный климат, чтобы приходили инвесторы в Ленинградскую область и пополняли доходную часть нашего бюджета.

Добавим, что второе чтение бюджета состоится 5 декабря, а заседание областного парламента, посвященное третьему чтению, назначено на 12 декабря. При этом законодатели планируют завершить работу над документом раньше, чтобы дать возможность уже до конца года профинансировать местные бюджеты и провести необходимые конкурсные процедуры.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов