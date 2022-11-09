ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Станислав Дубинин.





На одном из тактических направлений

специальной военной операции расчет

боевой машины старшего лейтенанта

Станислава Дубинина наносил огневые

удары по объектам украинских

националистов, выстроивших

эшелонированную оборону.

Несмотря на ответный

минометно-артиллерийский огонь,

российские артиллеристы подавили три

взвода гаубиц. В результате точной стрельбы

расчета Станислава Дубинина потери

противника составили до 30 человек.

Нанесенный боевикам урон заставил их

отойти вглубь своей обороны.