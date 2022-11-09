В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Станислав Дубинин.

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На одном из тактических направлений
специальной военной операции расчет
боевой машины старшего лейтенанта
Станислава Дубинина наносил огневые
удары по объектам украинских
националистов, выстроивших
эшелонированную оборону.

Несмотря на ответный
минометно-артиллерийский огонь,
российские артиллеристы подавили три
взвода гаубиц. В результате точной стрельбы
расчета Станислава Дубинина потери
противника составили до 30 человек.
Нанесенный боевикам урон заставил их
отойти вглубь своей обороны.

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