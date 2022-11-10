Евгений Смирнов: в отношении депутата Светогорска заведено уголовное дело

Как сообщает депутат Законодательного собрания Ленинградской области Евгений Смирнов, уголовное дело заведено по фактам публикаций дискредитирующего характера в telegram-канале.
В интересах следствия опубликована только часть постановления. Евгений Смирнов отметил, что в telegram-канал принадлежит одному из депутатов Светогорска.
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09.11.2022 41