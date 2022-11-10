Картина, которую более 100 лет считали «грубой имитацией» Рембрандта, оказалась его подлинной работой

В музее Бредиуса в Гааге более 100 лет хранился масляный эскиз, который считали «грубой имитацией» Рембрандта. Теперь эксперты признали, что это подлинник.

Абрахам Бредиус, первый куратор музея, где хранится эскиз, купил его еще в 1921 году. Он был уверен, что это подлинник, но тогда его точку зрения никто не разделял. Считалось, что такие грубые мазки не могут принадлежать Рембрандту.

Все это время считалось, что набросок «Воздвижение креста» выполнил кто-то из последователей Рембрандта в 1640-х годах. Но недавнее инфракрасное и рентгенологическое исследование показало, что автор – сам мастер. Художник несколько раз менял планы относительно композиции картины и расположения элементов.