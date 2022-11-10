В США переизбрали двух умерших конгрессменов-демократов

Как сообщает Fox News, бывший член палаты представителей конгресса США от штата Пенсильвания, демократ Энтони Делюка, умерший еще 9 октября, одержал победу на промежуточных выборах.
«Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженность демократическим ценностям, переизбирая его посмертно», – прокомментировали ситуацию Демократической партии
Демократы пообещали, что в регионе будут проведены внеочередные выборы.
При этом, по информации Local Memphis, схожая ситуация произошла с конгрессвумен Барбарой Купер в штате Теннесси. Издание подчеркивает, что политик также переизбрана на свой пост в палате представителей, хотя она скончалась 25 октября.
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09.11.2022 84