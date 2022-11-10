Филолог Баранов: «Словом года» в России может стать «спецоперация»

Выбирая лидера в этом вопросе, научные организации берут за ориентир важность понятий, выражаемых лексическими единицами.

Словом года в России, вероятно, станет «спецоперация», предположил в интервью радио Sputnik филолог, сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов. Выбирая лидера в этом вопросе, научные организации берут за ориентир важность понятий, выражаемых лексическими единицами.

Спецоперация может быть словом года, отметил Баранов, и по частоте употребления в СМИ, соцсетях. Также можно говорить о широте использования. Предположительно, словом года способна стать и аббревиатура СВО.

По словам филолога, лишь два существительных способны конкурировать со «спецоперацией» в нынешнем году — это «мобилизация» и «прилет». Баранов отметил, что специфика слова «прилёт» сейчас изменилась, так как ранее следовало пояснять, куда и что прилетело, а теперь сразу понятно, о чём говорят.