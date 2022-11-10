Неизвестный с пистолетом ограбил АЗС на Сиверском шоссе

Ночью 9 ноября в полицию поступило сообщение о нападении на заправку на Сиверском шоссе в Вырице Гатчинского района Ленобласти.

По предварительным данным, неизвестный ворвался в павильон и, угрожая 52-летнему кассиру пистолетом, забрал из кассы около 7000 рублей. После чего скрылся. Видеонаблюдение на территории отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника ищут.