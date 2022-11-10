Житель Нижегородской области заставлял мальчика из Гатчины отправлять интимные фото

По информации ivbg.ru, 9 ноября задержан 33-летний житель Нижегородской области. Его подозревают в растлении 13-летнего мальчика из Гатчины, вымогательстве у подростка интимных фотографий.
О случившемся родители мальчика узнали летом 2022 года. Было заведено уголовное дело о «развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Полицейские из Ленинградской области отправились в служебную командировку и задержали подозреваемого в частном доме в селе Шандрово. Установлено, что ранее мужчина был судим за кражу. Он дал признательные показания.
Вам будет интересно
Подробности: в Ленобласти задержали педофила и его 18-летнюю сообщницу, приводившую ему детей за деньги
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти задержали подозреваемого в педофилии, а также его сообщницу, которая приводила ему детей...
17.09.2022 2517