Житель Нижегородской области заставлял мальчика из Гатчины отправлять интимные фото

По информации ivbg.ru, 9 ноября задержан 33-летний житель Нижегородской области. Его подозревают в растлении 13-летнего мальчика из Гатчины, вымогательстве у подростка интимных фотографий.

О случившемся родители мальчика узнали летом 2022 года. Было заведено уголовное дело о «развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Полицейские из Ленинградской области отправились в служебную командировку и задержали подозреваемого в частном доме в селе Шандрово. Установлено, что ранее мужчина был судим за кражу. Он дал признательные показания.