Строительство ЖК «Шотландия» подходит к завершению

Автор: Александр Селиванов
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Подрядчик приступил к благоустройству, а в наиболее готовых домах завершает отделку квартир.

По информации телеграм-канала Стройблок ЛО для СМИ, готовность ЖК «Шотландия» достигла 90%.

В тоже время, подрядчик заканчивает установку ГРЩ и разводку кабельной продукции. Строители монтируют канализацию и обустраивают дренаж, а также готовят площадку к благоустройству и асфальтированию, начиная с парковки.

Отмечается, что завершение строительства проблемного ЖК «Шотландия» ведется за счет регионального и федерального бюджетов.

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09.11.2022 104
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