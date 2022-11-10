Вступление Болгарии и Хорватии в Шенгенскую зону отразится на российских туристах

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, чем может обернуться для россиян вступление привычных для турпоездок Болгарии и Хорватии, а также Румынии в Шенгенскую зону.

Совет ЕС будет принимать решение по этому поводу 8 и 9 декабря, напоминает «Лента.ру», отмечая, что по мнению западных экспертов это решение будет положительным.

Главное последствие такого изменения будут состоять в том, что перечисленные страны подключатся к шенгенской визовой системе. А из этого следует, например, что если россиянину аннулируют визу, выданную ранее другим государством-членом соглашения, балканские страны получают право отказать в получении своих виз.

При этом само по себе вступление в Шенген произойдет не моментально — будет переходный период, обычно это несколько месяцев. Как говорят эксперты АТОР, новые шенгенские державы могут также сохранить действие своих национальных виз, выданных ранее, или даже продолжить их выдачу в первые несколько месяцев.

— В чем можно быть уверенным, так это в сумме визового сбора: он останется прежним — 80 евро для взрослых, 40 евро — для детей, — заверили специалисты.