В Ленобласти отремонтировали восемь гидротехнических сооружений

В Ленобласти привели в порядок сразу восемь гидротехнических сооружений в разных районах.

Работы проведены на плотинах малых гидроэлектростанций Белогорского, Вырицкого, Сиверского, Рождественского и Даймищенского гидроузлов в Гатчинском районе, а также на реке Нейма в Кингисеппском районе, на ручьях в Вартемягах и Энколово Всеволожского района.

Специалисты отремонтировали разрушенные и поврежденные бетонные конструкции, восстановили работоспособность подъемно-опускных устройств, очистили от мусора и растительности откосы и прилегающие территории.

В этом году на восстановление гидротехнических сооружений было выделено 46,3 млн рублей, на 2023 год запланировано 60,1 млн рублей. Отмечается, что Ленобласть с 2016 года взяла в оперативное управление 52 гидротехнических сооружения, которые остались без хозяина с советских времен, и занялась их безопасностью.