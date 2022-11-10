ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Андрей Вишняков.





Реактивный дивизион гвардии майора Андрея

Вишнякова оказывал огневую поддержку

обороняющим населенный пункт подразделениям ВС

РФ. Противник, стремясь вернуть утраченные позиции,

бросил в массированную атаку большое количество

техники.

Андрей Вишняков, сориентировавшись в обстановке,

немедленно открыл огонь на поражение. Несмотря на

контрбатарейную борьбу, его дивизион нанес

противнику огромный урон.

В результате действий российских артиллеристов был

сорван выход боевиков на рубеж атаки и разгромлены

их резервы. Противник вынужден был отступить.

Благодаря грамотным и своевременным решениям

гвардии майора Вишнякова удалось защитить

населенный пункт от вооруженных украинских

националистов.