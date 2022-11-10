ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Андрей Вишняков.
Реактивный дивизион гвардии майора Андрея
Вишнякова оказывал огневую поддержку
обороняющим населенный пункт подразделениям ВС
РФ. Противник, стремясь вернуть утраченные позиции,
бросил в массированную атаку большое количество
техники.
Андрей Вишняков, сориентировавшись в обстановке,
немедленно открыл огонь на поражение. Несмотря на
контрбатарейную борьбу, его дивизион нанес
противнику огромный урон.
В результате действий российских артиллеристов был
сорван выход боевиков на рубеж атаки и разгромлены
их резервы. Противник вынужден был отступить.
Благодаря грамотным и своевременным решениям
гвардии майора Вишнякова удалось защитить
населенный пункт от вооруженных украинских
националистов.