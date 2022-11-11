Жители Кировского района собрали и отправили гуманитарную помощь мобилизованным

В воинскую часть деревни Керро Всеволожского района, в которой проходят подготовку мобилизованные жители Кировского района, 10 ноября доставили гуманитарную помощь.
Доставку организовала администрация Кировского района. Военнослужащим передали предметы первой необходимости и дополнения к выданной военной экипировке.
Заместитель администрации Кировского района по социальному развитию Наталья Дождева отметила, что военнослужащие благодарят неравнодушных граждан и всех, кто оказывает им поддержку в службе.
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08.11.2022 286