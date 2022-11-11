В Ленобласти объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Ленобласти 11 ноября объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В ближайшие сутки на территории региона ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. «Желтый» уровень опасности сохранится до 10:00 12 ноября.

Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).

Аналогичная ситуация и в Петербурге. Сильный ветер будет бушевать как минимум до 04:00 субботы.