В Ленобласти объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Ленобласти 11 ноября объявили «желтый» уровень погодной опасности.
В ближайшие сутки на территории региона ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. «Желтый» уровень опасности сохранится до 10:00 12 ноября.
Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).
Аналогичная ситуация и в Петербурге. Сильный ветер будет бушевать как минимум до 04:00 субботы.
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