Памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии открыли в Тихвине

Автор: Гузель Галимова
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В Тихвине Ленобласти состоялось официальное открытие памятника, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Мемориал появился в привокзальном сквере напротив местного МЧС.

Памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии открыли в Тихвине Чернобыльская АЭС, Тихвин, памятник, Ленобласть
Памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии открыли в Тихвине Чернобыльская АЭС, Тихвин, памятник, Ленобласть
Памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии открыли в Тихвине Чернобыльская АЭС, Тихвин, памятник, Ленобласть
Памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии открыли в Тихвине Чернобыльская АЭС, Тихвин, памятник, Ленобласть
Фото: Тихвинская телега | Новости Тихвина, ВК

Напомним, авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики.

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09.11.2022 163
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