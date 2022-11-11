Памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии открыли в Тихвине

В Тихвине Ленобласти состоялось официальное открытие памятника, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Мемориал появился в привокзальном сквере напротив местного МЧС.

Фото: Тихвинская телега | Новости Тихвина, ВК

Напомним, авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики.