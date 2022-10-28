Огромную надпись IKEA закрасили на стене ТЦ «МЕГА Дыбенко»

Поздним вечером 27 октября стену торгового центра «МЕГА Дыбенко», где раньше красовалась желтая надпись шведского магазина IKEA, покрыли плотным слоем синей краски.
Чуть ранее с другой стены торгового центра рабочие сняли рельефные буквы, от которых осталась только символичная тень.
Напомним, о своем уходе IKEA еще летом. Недавно компания начала заниматься поиском потенциальных покупателей для продажи своих активов в стране.
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26.10.2022 78