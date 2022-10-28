Огромную надпись IKEA закрасили на стене ТЦ «МЕГА Дыбенко»

Автор: Гузель Галимова
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Поздним вечером 27 октября стену торгового центра «МЕГА Дыбенко», где раньше красовалась желтая надпись шведского магазина IKEA, покрыли плотным слоем синей краски.

Чуть ранее с другой стены торгового центра рабочие сняли рельефные буквы, от которых осталась только символичная тень.

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Фото: Подслушано | Тихвин / vk.com

Напомним, о своем уходе IKEA еще летом. Недавно компания начала заниматься поиском потенциальных покупателей для продажи своих активов в стране.

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26.10.2022 78
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