В Петербурге пьяный пассажир трамвая разбил стекло и выпрыгнул на пути

Ранним утром 11 ноября в Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош в трамвае.

Выяснилось, что нетрезвый пассажир разбил стекло кабины водителя и выпрыгнул на ходу через форточку, а при приземлении получил черепно-мозговую травму. Инцидент произошел в трамвае №55 на Тихорецком проспекте, а обнаружили пьяного правонарушителя на путях на Политехнической улице, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина был госпитализирован. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.