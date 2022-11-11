В Петербурге пьяный пассажир трамвая разбил стекло и выпрыгнул на пути

Автор: Гузель Галимова
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Ранним утром 11 ноября в Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош в трамвае.

Выяснилось, что нетрезвый пассажир разбил стекло кабины водителя и выпрыгнул на ходу через форточку, а при приземлении получил черепно-мозговую травму. Инцидент произошел в трамвае №55 на Тихорецком проспекте, а обнаружили пьяного правонарушителя на путях на Политехнической улице,  рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина был госпитализирован. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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09.11.2022 169
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