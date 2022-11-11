ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Хетаг Шавлохов.
Младший сержант Хетаг Шавлохов вместе с
вверенным ему отделением проводил разведку
маршрута движения российских войск. При
выполнении задачи он обнаружил украинских
националистов, оборудующих огневые позиции,
после чего принял решение вступить в бой.
В ходе огневого контакта российские
военнослужащие, проявив профессионализм и
героизм, нанесли противнику значительный урон
в живой силе и технике, уничтожив два
автомобиля.
Благодаря личному мужеству и грамотным
действиям младшего сержанта Шавлохова
отделению удалось сорвать провокации в
отношении российских войск.