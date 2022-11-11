ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Хетаг Шавлохов.





Младший сержант Хетаг Шавлохов вместе с

вверенным ему отделением проводил разведку

маршрута движения российских войск. При

выполнении задачи он обнаружил украинских

националистов, оборудующих огневые позиции,

после чего принял решение вступить в бой.

В ходе огневого контакта российские

военнослужащие, проявив профессионализм и

героизм, нанесли противнику значительный урон

в живой силе и технике, уничтожив два

автомобиля.

Благодаря личному мужеству и грамотным

действиям младшего сержанта Шавлохова

отделению удалось сорвать провокации в

отношении российских войск.