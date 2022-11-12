В Финляндии создали браслет для борьбы с алкогольной зависимостью

В Финляндии нашли новый технологический способ лечения алкоголизма.

Учёные из Финляндии решили, что нейробиология может помочь алкоголикам побороть недуг. На помощь больным этим недугом придет прибор HentoTouch – устройство, внешне напоминающее браслет.

Через прикосновения к коже устройство стимулирует нервные пути, отвечающие за тягу к алкоголю. Использовать «браслет» предлагают в комплексе с другими видам лечения.

Такие соприкосновения выделяют дофамин и окситоцин, гормон счастья, увеличивают стрессоустойчивость. Отмечается, что стресс является одной из основных причин алкоголизма.