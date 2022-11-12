В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 ноября.
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 82 человек.
За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 105 человек. Пятеро жителей региона госпитализированы.
Отмечается, что за сутки два человека скончались в результате болезни.
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07.11.2022 2052