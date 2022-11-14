Водительские права в России теперь можно показывать в электронном виде

Водительские права теперь можно предъявлять в электронном виде. Это стало возможным с 10 ноября, когда вышла новая версия приложения «Госуслуги Авто».

Для того, чтобы воспользоваться данным новшеством, надо в «Госуслугах Авто» зайти в раздел «Водительские права», а после нажать кнопку «Предъявить права». Тогда на экране появится QR-код, в котором зашифрованы данные о водительском удостоверении. И этот код инспектор может считать своим планшетом.

По словам начальника Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, всех сотрудников ГИБДД обучили работе с приложением – вопросов ни у кого возникать не должно. Сервис в будущем собираются сделать доступным даже в оффлайн-режиме.